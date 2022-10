Click on the event to see world top 20.

Ryan Crouser counter for 22m+ throws in the shot put: 191 Show/hide Crouser's 22m throws Count Result Round City Date 1 22.11 Round 2 Eugene OR 01.07.2016 2 22.22 Round 2 Rio de Janeiro 18.08.2016 3 22.26 Round 3 Rio de Janeiro 18.08.2016 4 22.52 Round 5 Rio de Janeiro 18.08.2016 5 22.00 Round 4 Zürich 01.09.2016 6 22.28 Round 5 Zagreb 05.09.2016 7 22.05 Round 2 Christchurch 19.02.2017 8 22.03 Round 2 North Shore 26.02.2017 9 22.08 Round 4 North Shore 26.02.2017 10 22.15 Round 5 North Shore 26.02.2017 11 22.15 Round 6 North Shore 26.02.2017 12 22.03 Round 3 Lawrence KS 21.04.2017 13 22.11 Round 6 Lawrence KS 21.04.2017 14 22.43 Round 5 Eugene OR 27.05.2017 15 22.02 Round 2 Sacramento CA 25.06.2017 16 22.01 Round 5 Sacramento CA 25.06.2017 17 22.65 Round 6 Sacramento CA 25.06.2017 18 22.18 Round 1 Lausanne 06.07.2017 19 22.18 Round 4 Lausanne 06.07.2017 20 22.39 Round 5 Lausanne 06.07.2017 21 22.35 Round 6 Lausanne 06.07.2017 22 22.21 Round 2 Rabat 16.07.2017 23 22.44 Round 3 Rabat 16.07.2017 24 22.47 Round 6 Rabat 16.07.2017 25 22.31 Round 1 Vila Real de Santo Antonio 26.08.2017 26 22.24 Round 2 Vila Real de Santo Antonio 26.08.2017 27 22.35 Round 5 Vila Real de Santo Antonio 26.08.2017 28 22.37 Round 1 Bruxelles 31.08.2017 29 22.24 Round 3 Bruxelles 31.08.2017 30 22.01 Round 1 Des Moines IA 28.04.2018 31 22.02 Round 1 Chula Vista CA 14.05.2018 32 22.21 Round 2 Chula Vista CA 14.05.2018 33 22.10 Round 4 Chula Vista CA 14.05.2018 34 22.12 Round 4 Eugene OR 26.05.2018 35 22.53 Round 5 Eugene OR 26.05.2018 36 22.31 Round 4 Praha 04.06.2018 37 22.28 Round 5 Praha 04.06.2018 38 22.09 Round 6 Praha 04.06.2018 39 22.21 Round 5 Oslo 07.06.2018 40 22.27 Round 4 Chorzów 08.06.2018 41 22.16 Round 6 Chorzów 08.06.2018 42 22.05 Round 4 Monaco 19.07.2018 43 22.11 Round 1 Zürich 30.08.2018 44 22.18 Round 4 Zürich 30.08.2018 45 22.09 Round 4 Zagreb 03.09.2018 46 22.33 Round 4 New York NY 09.02.2019 47 22.22 Round 4 Staten Island NY 23.02.2019 48 22.73 Round 4 Long Beach CA 20.04.2019 49 22.74 Round 5 Long Beach CA 20.04.2019 50 22.13 Round 2 Doha 03.05.2019 51 22.67 Round 2 Tucson AZ 18.05.2019 52 22.34 Round 3 Tucson AZ 18.05.2019 53 22.08 Round 6 Tucson AZ 18.05.2019 54 22.27 Round 1 Chula Vista CA 16.06.2019 55 22.31 Round 2 Chula Vista CA 16.06.2019 56 22.36 Round 3 Chula Vista CA 16.06.2019 57 22.17 Round 1 Stanford CA 30.06.2019 58 22.02 Round 3 Stanford CA 30.06.2019 59 22.11 Round 2 Chula Vista CA 13.07.2019 60 22.44 Round 3 Chula Vista CA 13.07.2019 61 22.08 Round 5 Chula Vista CA 13.07.2019 62 22.62 Round 5 Des Moines IA 26.07.2019 63 22.28 Round 1 Bellinzona 01.09.2019 64 22.08 Round 4 Bruxelles 05.09.2019 65 22.36 Round 1 Doha 05.10.2019 66 22.36 Round 3 Doha 05.10.2019 67 22.71 Round 4 Doha 05.10.2019 68 22.90 Round 6 Doha 05.10.2019 69 22.19 Round 5 New York NY 08.02.2020 70 22.05 Round 2 Albuquerque NM 15.02.2020 71 22.60 Round 4 Albuquerque NM 15.02.2020 72 22.18 Round 5 Albuquerque NM 15.02.2020 73 22.15 Round 1 Marietta GA 18.07.2020 74 22.24 Round 3 Marietta GA 18.07.2020 75 22.73 Round 5 Marietta GA 18.07.2020 76 22.91 Round 6 Marietta GA 18.07.2020 77 22.56 Round 1 Des Moines IA 25.08.2020 78 22.50 Round 2 Des Moines IA 25.08.2020 79 22.08 Round 4 Des Moines IA 25.08.2020 80 22.20 Round 5 Des Moines IA 25.08.2020 81 22.27 Round 1 Des Moines IA 29.08.2020 82 22.72 Round 2 Des Moines IA 29.08.2020 83 22.70 Round 3 Des Moines IA 29.08.2020 84 22.63 Round 4 Des Moines IA 29.08.2020 85 22.68 Round 5 Des Moines IA 29.08.2020 86 22.44 Round 6 Des Moines IA 29.08.2020 87 22.53 Round 1 Chorzów 06.09.2020 88 22.59 Round 2 Chorzów 06.09.2020 89 22.70 Round 3 Chorzów 06.09.2020 90 22.52 Round 4 Chorzów 06.09.2020 91 22.42 Round 6 Chorzów 06.09.2020 92 22.08 Round 2 Ostrava 08.09.2020 93 22.31 Round 3 Ostrava 08.09.2020 94 22.43 Round 4 Ostrava 08.09.2020 95 22.21 Round 6 Ostrava 08.09.2020 96 22.10 Round 2 Zagreb 14.09.2020 97 22.74 Round 3 Zagreb 14.09.2020 98 22.59 Round 5 Zagreb 14.09.2020 99 22.31 Round 6 Zagreb 14.09.2020 100 22.59 Round 1 Beograd 17.09.2020 101 22.32 Round 2 Beograd 17.09.2020 102 22.57 Round 4 Beograd 17.09.2020 103 22.55 Round 5 Beograd 17.09.2020 104 22.37 Round 6 Beograd 17.09.2020 105 22.58 Round 5 Manhattan KS 05.12.2020 106 22.82 Round 1 Fayetteville AR 24.01.2021 107 22.70 Round 3 Fayetteville AR 24.01.2021 108 22.48 Round 6 Fayetteville AR 24.01.2021 109 22.66 Round 2 Fayetteville AR 31.01.2021 110 22.19 Round 3 Fayetteville AR 31.01.2021 111 22.26 Round 4 Fayetteville AR 31.01.2021 112 22.65 Round 5 Fayetteville AR 31.01.2021 113 22.43 Round 6 Fayetteville AR 31.01.2021 114 22.42 Round 1 Fayetteville AR 07.05.2021 115 22.53 Round 2 Fayetteville AR 07.05.2021 116 22.37 Round 3 Fayetteville AR 07.05.2021 117 22.69 Round 6 Fayetteville AR 07.05.2021 118 22.35 Round 1 Tucson AZ 20.05.2021 119 22.06 Round 2 Tucson AZ 20.05.2021 120 22.52 Round 4 Tucson AZ 20.05.2021 121 22.16 Round 5 Tucson AZ 20.05.2021 122 22.60 Round 6 Tucson AZ 20.05.2021 123 22.44 Round 1 Tucson AZ 22.05.2021 124 22.59 Round 2 Tucson AZ 22.05.2021 125 22.20 Round 3 Tucson AZ 22.05.2021 126 23.01 Round 5 Tucson AZ 22.05.2021 127 22.86 Round 6 Tucson AZ 22.05.2021 128 22.92 Round 1 Eugene OR 18.06.2021 129 22.61 Round 1 Eugene OR 18.06.2021 130 22.64 Round 2 Eugene OR 18.06.2021 131 22.55 Round 2 Eugene OR 18.06.2021 132 22.73 Round 3 Eugene OR 18.06.2021 133 23.37 Round 4 Eugene OR 18.06.2021 134 22.62 Round 6 Eugene OR 18.06.2021 135 22.05 Round 1 Tokyo 03.08.2021 136 22.83 Round 1 Tokyo 05.08.2021 137 22.93 Round 2 Tokyo 05.08.2021 138 22.86 Round 3 Tokyo 05.08.2021 139 22.74 Round 4 Tokyo 05.08.2021 140 22.54 Round 5 Tokyo 05.08.2021 141 23.30 Round 6 Tokyo 05.08.2021 142 22.95 Round 1 Eugene OR 21.08.2021 143 22.90 Round 2 Eugene OR 21.08.2021 144 22.37 Round 3 Eugene OR 21.08.2021 145 23.15 Round 4 Eugene OR 21.08.2021 146 22.89 Round 5 Eugene OR 21.08.2021 147 22.41 Round 6 Eugene OR 21.08.2021 148 22.81 Round 1 Lausanne 26.08.2021 149 22.70 Round 2 Lausanne 26.08.2021 150 22.46 Round 3 Lausanne 26.08.2021 151 22.44 Round 4 Lausanne 26.08.2021 152 22.64 Round 6 Lausanne 26.08.2021 153 22.39 Round 2 CHORZÓW 05.09.2021 154 22.23 Round 5 CHORZÓW 05.09.2021 155 22.67 Round 3 Zürich 08.09.2021 156 22.29 Round 5 Zürich 08.09.2021 157 22.30 Round 6 Zürich 08.09.2021 158 22.19 Round 1 Zagreb 13.09.2021 159 22.60 Round 2 Zagreb 13.09.2021 160 22.06 Round 3 Zagreb 13.09.2021 161 22.84 Round 4 Zagreb 13.09.2021 162 22.16 Round 5 Zagreb 13.09.2021 163 22.53 Round 6 Zagreb 13.09.2021 164 22.03 Round 1 Spokane WA 27.02.2022 165 22.24 Round 3 Spokane WA 27.02.2022 166 22.51 Round 4 Spokane WA 27.02.2022 167 22.39 Round 5 Spokane WA 27.02.2022 168 22.44 Round 1 Beograd 19.03.2022 169 22.32 Round 4 Beograd 19.03.2022 170 22.75 Round 1 Ponce 12.05.2022 171 22.03 Round 3 Ponce 12.05.2022 172 22.28 Round 6 Ponce 12.05.2022 173 22.02 Round 1 Eugene OR 28.05.2022 174 23.02 Round 2 Eugene OR 28.05.2022 175 22.42 Round 1 Eugene OR 24.06.2022 176 23.12 Round 3 Eugene OR 24.06.2022 177 23.01 Round 4 Eugene OR 24.06.2022 178 23.11 Round 5 Eugene OR 24.06.2022 179 22.98 Round 6 Eugene OR 24.06.2022 180 22.28 Round 1 Eugene OR 15.07.2022 181 22.21 Round 1 Eugene OR 17.07.2022 182 22.71 Round 2 Eugene OR 17.07.2022 183 22.58 Round 3 Eugene OR 17.07.2022 184 22.16 Round 4 Eugene OR 17.07.2022 185 22.94 Round 5 Eugene OR 17.07.2022 186 22.05 Round 3 Lausanne 26.08.2022 187 22.08 Round 5 Luzern 30.08.2022 188 22.67 Round 1 Zürich 07.09.2022 189 22.74 Round 3 Zürich 07.09.2022 190 22.19 Round 5 Zagreb 10.09.2022 191 22.00 Round 1 Bellinzona 12.09.2022 Johannes Vetter counter for 90m+ throws in the javelin: 28 Show/hide Vetter's 90m throws Count Result Round City Date 1 90.75 Round 1 Luzern 11.07.2017 2 91.06 Round 2 Luzern 11.07.2017 3 93.06 Round 3 Luzern 11.07.2017 4 94.44 Round 4 Luzern 11.07.2017 5 91.20 Round 1 London 10.08.2017 6 93.88 Round 2 Thum 18.08.2017 7 91.67 Round 6 Thum 18.08.2017 8 91.22 Round 5 Potchefstroom 27.02.2018 9 92.70 Round 5 Leiria 11.03.2018 10 91.56 Round 1 Doha 04.05.2018 11 90.03 Round 3 Minsk 10.09.2019 12 91.49 Round 1 Turku 11.08.2020 13 90.86 Round 2 Chorzów 25.08.2020 14 90.00 Round 4 Chorzów 25.08.2020 15 97.76 Round 3 Chorzów 06.09.2020 16 94.84 Round 4 Chorzów 06.09.2020 17 91.50 Round 5 Offenburg 24.04.2021 18 91.12 Round 1 Split 08.05.2021 19 90.43 Round 2 Split 08.05.2021 20 94.20 Round 1 Ostrava 19.05.2021 21 91.33 Round 2 Ostrava 19.05.2021 22 91.86 Round 2 Dessau 21.05.2021 23 93.20 Round 3 Dessau 21.05.2021 24 94.24 Round 1 Chorzów 29.05.2021 25 96.29 Round 2 Chorzów 29.05.2021 26 93.59 Round 2 Kuortane 26.06.2021 27 92.14 Round 2 Luzern 29.06.2021 28 91.39 Round 3 Luzern 29.06.2021 Armand Duplantis counter for 6m+ clearances in the pole vault: 54 Show/hide Duplantis's 6m clearances Count Result Round City Date 1 6.00 Attempt 1 Berlin 12.08.2018 2 6.05 Attempt 1 Berlin 12.08.2018 3 6.00 Attempt 3 Fayetteville AR 11.05.2019 4 6.00 Attempt 1 Stockholm/S 24.08.2019 5 6.00 Attempt 2 Düsseldorf 04.02.2020 6 6.01 Attempt 1 Toruń 08.02.2020 7 6.17 Attempt 2 Toruń 08.02.2020 8 6.00 Attempt 1 Glasgow 15.02.2020 9 6.18 Attempt 1 Glasgow 15.02.2020 10 6.07 Attempt 1 Lievin 19.02.2020 11 6.01 Attempt 1 Clermont-Ferrand 23.02.2020 12 6.00 Attempt 3 Monaco 14.08.2020 13 6.01 Attempt 1 Stockholm/S 23.08.2020 14 6.02 Attempt 1 Lausanne 02.09.2020 15 6.07 Attempt 1 Lausanne 02.09.2020 16 6.00 Attempt 1 Bruxelles 04.09.2020 17 6.00 Attempt 1 Roma 17.09.2020 18 6.15 Attempt 2 Roma 17.09.2020 19 6.01 Attempt 2 Düsseldorf 31.01.2021 20 6.03 Attempt 1 Rouen 06.02.2021 21 6.00 Attempt 1 Beograd 24.02.2021 22 6.10 Attempt 1 Beograd 24.02.2021 23 6.05 Attempt 2 Toruń 07.03.2021 24 6.00 Attempt 2 Hengelo 06.06.2021 25 6.10 Attempt 3 Hengelo 06.06.2021 26 6.00 Attempt 2 Karlstad 22.06.2021 27 6.01 Attempt 1 Oslo 01.07.2021 28 6.02 Attempt 1 Stockholm/S 04.07.2021 29 6.02 Attempt 1 Tokyo 03.08.2021 30 6.01 Attempt 1 Paris 28.08.2021 31 6.05 Attempt 3 Bruxelles 03.09.2021 32 6.06 Attempt 1 Zürich 09.09.2021 33 6.02 Attempt 1 Karlsruhe 28.01.2022 34 6.03 Attempt 2 Berlin 04.02.2022 35 6.04 Attempt 1 Uppsala 09.02.2022 36 6.05 Attempt 3 Birmingham 19.02.2022 37 6.00 Attempt 1 Beograd 07.03.2022 38 6.19 Attempt 3 Beograd 07.03.2022 39 6.05 Attempt 1 Beograd 20.03.2022 40 6.20 Attempt 3 Beograd 20.03.2022 41 6.02 Attempt 1 Doha 14.05.2022 42 6.01 Attempt 1 Hengelo 06.06.2022 43 6.02 Attempt 1 Oslo 16.06.2022 44 6.03 Attempt 1 Stockholm/S 30.06.2022 45 6.16 Attempt 2 Stockholm/S 30.06.2022 46 6.00 Attempt 1 Eugene OR 24.07.2022 47 6.06 Attempt 1 Eugene OR 24.07.2022 48 6.21 Attempt 2 Eugene OR 24.07.2022 49 6.00 Attempt 1 Chorzów 06.08.2022 50 6.10 Attempt 3 Chorzów 06.08.2022 51 6.06 Attempt 1 München 20.08.2022 52 6.00 Attempt 3 Lausanne 25.08.2022 53 6.10 Attempt 3 Lausanne 25.08.2022 54 6.07 Attempt 2 Zürich 08.09.2022 Yaroslava Mahuchikh counter for 2m+ clearances in the high jump: 35 Show/hide Mahuchikh's 2m clearances Count Result Round City Date 1 2.00 Attempt 2 Stanford CA 30.06.2019 2 2.02 Attempt 1 Doha 30.09.2019 3 2.00 Attempt 3 Doha 30.09.2019 4 2.04 Attempt 3 Doha 30.09.2019 5 2.01 Attempt 3 Lviv 18.01.2020 6 2.02 Attempt 1 Karlsruhe 31.01.2020 7 2.01 Attempt 2 Sumy 22.02.2020 8 2.00 Attempt 3 Stockholm/S 23.08.2020 9 2.02 Attempt 1 Kyiv 09.01.2021 10 2.00 Attempt 1 Udine 27.01.2021 11 2.01 Attempt 1 Banská Bystrica 02.02.2021 12 2.03 Attempt 1 Banská Bystrica 02.02.2021 13 2.06 Attempt 1 Banská Bystrica 02.02.2021 14 2.00 Attempt 3 Sumy 11.02.2021 15 2.00 Attempt 1 Toruń 07.03.2021 16 2.00 Attempt 1 Lutsk 19.06.2021 17 2.01 Attempt 2 Stockholm/S 04.07.2021 18 2.03 Attempt 3 Stockholm/S 04.07.2021 19 2.00 Attempt 1 Tallinn 10.07.2021 20 2.00 Attempt 2 Tokyo 07.08.2021 21 2.02 Attempt 1 Bruxelles 03.09.2021 22 2.00 Attempt 2 Bruxelles 03.09.2021 23 2.01 Attempt 1 Zürich 08.09.2021 24 2.03 Attempt 1 Zürich 08.09.2021 25 2.02 Attempt 1 Beograd 19.03.2022 26 2.00 Attempt 3 Beograd 19.03.2022 27 2.00 Attempt 2 Eugene OR 27.05.2022 28 2.01 Attempt 2 Paris 18.06.2022 29 2.03 Attempt 1 Brno 22.06.2022 30 2.00 Attempt 2 Brno 22.06.2022 31 2.00 Attempt 2 Eugene OR 19.07.2022 32 2.02 Attempt 2 Eugene OR 19.07.2022 33 2.02 Attempt 1 Bruxelles 02.09.2022 34 2.05 Attempt 2 Bruxelles 02.09.2022 35 2.03 Attempt 3 Zürich 08.09.2022 On this day 31 October Year Anniversary Who What 1954 1954 68 y Heinz Fütterer GERHeinz Fütterer GER World M 100m record 10.2 in Yokohama 1993 1993 29 y Richard Nerurkar GBRRichard Nerurkar GBR World Cup Marathon title with 2:10:03 in San Sebastián

